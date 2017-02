Uhelné prázdniny? Zatím ne OKRES. Třeskuté mrazy a inverze jsou neblahým projevem letošní zimy. Zvyšují nároky na teplo a kde se topí uhlím, i na množství polétavých části ve vzduchu. S nárůstem respiračních onemocnění ubývají i zásoby prodejcům „černého zlata“ na okrese.

Co se děje v tenis centru Cafex? RAKOVNÍK. „Jedné hrozby sociálně vyloučené lokality jsme se zbavili, když se do kasáren vrací vojáci, a další nám zcela nekontrolovaně vzniká,“ varoval na prosincovém zastupitelstvu Miroslav Koloc. A hned dodal, že myslí ubytovnu v areálu Tenis Centra Cafex, která se prý stále rozrůstá, a byť je povolená jen pro ubytování sportovců, ve skutečnosti slouží pro agenturní dělníky a cizí státní příslušníky, s nimiž jsou podle něj v Rakovníku problémy. „Co se děje v Cafexu?“ ptal se Koloc. Se stejnou otázkou jsme se vydali za majitelem areálu Milošem Cafourkem. Ten Kolocova tvrzení zcela vyvrátil.

Rodina přišla o střechu nad hlavou KNĚŽEVES. Nejeden majitel, který využívá k vytápění domu krbová kamna s rozvodem teplého vzduchu, se podobné tragédie obává. Ve čtvrtek dopoledne začal kvůli technické závadě na odvodu teplého vzduchu hořet dům v Kněževsi. Tříčlenná rodina přišla nejen o střechu nad hlavou, ale i o vybavení domácnosti a veškeré věci denní potřeby. I to málo, co se z domu podařilo zachránit, je tak cítit kouřem, že je prakticky nepoužitelné. Dům byl naštěstí pojištěný.

Nemocných přibývá RAKOVNÍK (bed). Ani v minulém týdnu se počet onemocnění ARI (akutních respiračních infekcí) včetně chřipky nezastavil. Počet nemocných stále narůstá. Celková nemocnost vzrostla o 20 % a nemocných je 1839 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Zatím co u nejstarší populace poklesla během týdne o 20 %, k radikálnímu růstu onemocnění došlo u nejmladší generace. U dětí do pěti let o 49,1 % (5734 nemocných/100 tis.) a u dětí 6 – 14 let dokonce o 51,9 % (3652/100 tis.). Nejméně „marodí“ lidí v produktivním věku 25 – 59 let – 782/100 tis., což znamená pokles nemocnosti o 14,4 procenta.

Ohňostroj bez povolení RAKOVNÍK. Bujará oslava Nového roku, kterou si v sobotu večer uspořádali vietnamští občané na Husově náměstí, se neobejde bez následků. Po stížnostech místních obyvatel z centra města musela zasáhnout policie. Ta zjistila, že akce není povolená, navíc používání zábavní pyrotechniky je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou. Navíc podle námi osloveného odborníka na zábavou pyrotechniku používali „oslavenci“ pyrotechniku kategorie F4, která patří jen do rukou speciálně proškolených odborníků, navíc nesmí být odpalována v obytné zóně.

Násilí nebo nehoda? RAKOVNÍK. K případu devětadvacetiletého muže, nalezeného s těžkými podlitinami v obličeji v noci ze čtvrtka na pátek pod schody u rakovnického domova seniorů na Zátiší, máme zatím jen sporadické informace.

Žádný podnět zatím nedošel RAKOVNÍK. Pokud jste si loni nestihli zajistit kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, mohlo by vás to vyjít pěkně draho. Jestliže vás úřad vyzve k předložení dokladu a ukáže se, že kotel žádný proškolený technik neviděl, můžete zaplatit pokutu až 20 tisíc korun. Zatím jsou sice úřady benevolentní, protože vědí, že nebylo reálné, aby tak malý počet techniků stihl obejít všechny domácnosti, ale to brzy skončí.

Za deset let vyhráli milion CHRÁŠŤANY. Rovný jeden milion korun. Tak neuvěřitelnou částku se podařilo v posledním desetiletí získat Základní škole Chrášťany v soutěžích. Zrekonstruované třídy, tělocvična, družina, nové topení, snížené stropy, moderní vybavení, to všechno by škola neměla, kdyby v ní nepracovala tak soutěživá vychovatelka. Eva Divišovská sice o svých zásluhách nerada mluví a raději by se držela stranou, ale je to tak. Nebýt jejího nadšení a výdrže, škola by takové soutěžní úspěchy neměla. Po každé výhře sice hrozí, že už to bylo naposledy, ale uplyne pár měsíců a ZŠ Chrášťany vyplní další soutěžní přihlášku.