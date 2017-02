RAKOVNÍK. Vznikne v Rakovníku Kaufland, nebo ne? Část veřejnosti, jež si přeje další rozšíření nákupních možností ve městě, se ptá, co bude dál, když zastupitelstvo města Rakovníka, které se sešlo 12. prosince, nepovolilo společnosti BAU Express napojení na městskou komunikaci a inženýrské sítě. Zástupci firmy se totiž vyjádřili v tom smyslu, že tím pro ně zájem o Rakovník nekončí a budou hledat společně se zastupitelstvem řešení. Jedna schůzka s vedením města se uskutečnila minulý týden.

RAKOVNÍK. Navzdory mrazivému počasí došlo v minulém týdnu k opětovnému nárůstu akutních respiračních onemocnění (ARI) včetně chřipky. Vyplývá to ze zprávy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Ve středních Čechách vzrostla celková nemocnost o 9,5% oproti předcházejícímu týdnu. „Byl zaznamenán vzestup onemocnění s klinickým obrazem chřipky tzv. ILI o 24,2 %. Z celkového onemocnění ARI tvoří chřipka 13,9 procenta,“ informovala doktorka Lilian Rumlová z KHSSK. Od začátku chřipkové sezóny 2016/2017 evidují krajští hygienici už 10 závažných případů a čtyři úmrtí v souvislosti s onemocněním chřipkou.

RAKOVNICKO. Na to, kde se vzaly lednové dlouhotrvající mrazy s nezvykle nízkými teplotami, jsme se zeptali mluvčího úseku meteorologie a klimatologie ČHMÚ RNDr. Petra Dvořáka. „Výrazné mrazivé počasí v těchto dnech souvisí s tlakovou výší, která se udržuje nad velkou částí Evropy. Tlaková výše přináší jasné počasí a utišení větru. K tomu je navíc zemský povrch pokryt sněhem, který velmi dobře vydává dlouhovlnné záření a dobře se tak ochlazuje. Při jasných a bezvětrných nocích tak teplota vzduchu klesá k –15 až –20 °C, v kotlinách a údolích se dokonce může usadit velice studený vzduch o teplotě i kolem –30 °C,“ říká Petr Dvořák.

RAKOVNICKO (ps). V prosinci jsme informovali o tom, že od 1. listopadu do 9. prosince, tedy v době, kdy začala být zaváděna do praxe elektronická evidence tržeb, skončilo na okrese Rakovník svoji činnost devatenáct hospod.

RAKOVNÍK. Vaření je v Česku fenoménem a není divu, že restauratéři lákají hosty do svých podniků na kulinářské večery. Podobný zážitek jste nedávno mohli absolvovat v restauraci Šalanda. Tvůrcem menu byla rakovnická hvězda TV pořadu MasterChef Honza Šulc.

PRAHA. Jméno Petr Kotyk bylo na Rakovnicku svého času spojováno především s komunální politikou. Tento strašecký rodák tu byl i místostarostou. Poté, co své pracovní aktivity přesunul do Prahy, pořádal několik let na rakovnickém gymnáziu tzv. Literární festival, kdy sem zval na besedy velmi zajímavé osobnosti české literatury.