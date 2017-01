RAKOVNÍK. Vedení města Rakovníka zvažuje, zda se pustit do výstavy nové sportovní haly, která by mohla vzniknout za atletickým oválem na Zátiší, nebo zda jít komplikovanější cestou a zrekonstruovat halu TJ TZ vedle bazénu.

ŠANOV. „Jako by nestačilo, že je to tu jako Trautenberkovo a žijeme obklopeni ploty. Teď máme zaplocenou i cestu,“ stěžovali si před časem Raportu obyvatelé Šanova. Důvodem je cesta z Šanova do sousedního Nového Dvora, která se koncem listopadu ocitla za plotem. Kamenem úrazu je, že vede o několik metrů dál, než by podle katastrální mapy měla, tudíž po pozemku, který je v soukromém vlastnictví.