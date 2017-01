Na bazén přijedou z Kroměříže RAKOVNÍK. Pokud nenastanou žádné komplikace, v zimě 2018 bychom si mohli v Rakovníku zase zaplavat, a to v rekonstruovaném bazénu se dvěma tobogány a wellness zónou. Vedení města Rakovník již zná vítěze veřejné zakázky na dlouho očekávanou rekonstrukci městské plovárny. Z pěti uchazečů radní vybrali akciovou společnost VW Wachal z Kroměříže, která bazén přestaví za celkovou cenu 152 milionů 375 tisíc Kč bez DPH. S daní tedy za více jak 184 milionů Kč.

Kdy zastaví vodu v Krtech? KRTY. Před vánočními svátky se na obecním úřadu v Krtech sešli zástupci dotčených orgánů ke kritické situaci v Krtech. V říjnu zde firma Aquaservis prováděla hlubinný vrt pro tepelné čerpadlo a v hloubce 80 metrů navrtala artézkou vodu. Od té doby mizí denně 800 kubíků vzácné tekutiny v potoce.

Napakoval si přes 1,5 milionu NESUCHYNĚ. Doslova zlatým dolem byl pro pachatele rodinný dům v Nesuchyni, do kterého se vloupal někdy od 23. do 25. prosince. Zloděj, jehož se policistům podařilo dopadnout, si přišel na cennosti a další věci za více než 1,5 milionu korun. Kromě domu se vloupal i do bytovky.

Ředitelka MŠ děkuje Kubínkovi RAKOVNÍK. Ředitelka Mateřské školky Průběžná Eva Kodešová se pozastavila nad výpadem Miroslava Koloce, který na jednání zastupitelstva kritizoval radního Kubínka za změny v projektu revitalizace sídliště Zátiší. „Jeho umíněností bylo protlačeno řešení, které je nestandardní, technicky složité a zbytečně nákladné,“ uvedl Koloc a následně položil otázku, zda by takové jednání nemělo být důvodem k posouzení, zda má Miloslav Kubínek i nadále zasedat v městské radě. Ředitelka školky je naopak přesvědčena, že radní Kubínek postupoval zcela správně a zaslouží její poděkování. S výsledným projektem je spokojena.

Poplatky se letos nezvýší NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Velmi pozitivní zprávou pro novostrašecké občany je to, že za psy, vodu, teplo či odpady zaplatí stejně jako v loňském roce, neboť veškeré poplatky ve městě zůstávají na stejné úrovni. Nezvýší se dokonce ani koeficient daně z převodu nemovitostí, či parkovné. Návštěvníci, kteří nechají své auto u sokolovny, zaparkují zcela zdarma.

Peníze dalším dětem RAKOVNÍK. V listopadu loňského roku proběhla v KC Rakovník charitativní akce Boxeři dětem, kterou pořádá oddíl boxu TJTZ Rakovník společně s KC. Tentokrát byl výtěžek určen pro osmiměsíční Kačenku Šilhovou z Hokova, která trpěla genetickým onemocněním. Podařilo se vybrat rekordní sumu 106 399 Kč, která byla v závěru akce předána rodičům.

Chřipek přibývá RAKOVNICKO (bed). I když počet akutních respiračních onemocnění včetně chřipky v okrese Rakovník narůstá, epidemický stav zatím nebyl dosažen. Celkem je nemocných 1762 v přepočtu na 100 000 obyvatel, což je nárůst 8,8% oproti poslednímu týdnu loňského roku. K nárůstu onemocnění došlo v podstatě ve všech věkových skupinách, nejvíc – 61 procent – u lidí mezi 15. a 24. rokem (nemocných je 2095/100 000 obyv.). Absolutně největší počet onemocnění zaznamenali hygienici u nejmladší věkové skupiny dětí do pěti let.

První byl Matyáš Rakovník. Rekordní počet porodů zaznamenala v roce 2016 porodnice Masarykovy nemocnice Privamed v Rakovníku. Zatím co v roce 2015 se zde narodilo 422 dětí, vloni to bylo 796 dětí, což je nárůst o 88,6%. I letošní rok začal úspěšně a hned během prvních čtyř dnů se narodilo osm dětí. První miminko se narodilo 1. ledna ve 20.40. Byl jím Filip Amálio Havlíček a jeho maminka Amálie Havlíčková přijela svého potomka porodit do Rakovníka až z Chebu.

Pobodala manžela RAKOVNÍK (peg). Ostrá hádka mezi manžely z Rakovníka se 29. prosince vyhrotila tak, že muž skončil v nemocnici a žena ve vězení.

Stěhování ambulancí RAKOVNÍK (bed). Od 2. ledna letošního roku jsou z provozních důvodů přestěhovány některé ambulance Masarykovy nemocnice Privamed v Rakovníku.

Město hledá tajemníka RAKOVNÍK (ps). K poslednímu únoru skončí ve funkci tajemníka Městského úřadu Rakovník Petr Březina.

Policie spustila Bezpečné Rakovnicko RAKOVNICKO. Rakovnická policie zprovoznila před několika týdny webové stránky www.bezpecnerakovnicko.cz. Slibuje si od nich, že nebudou jen běžným informačním portálem, kde si uživatelé internetu přečtou aktuality z činnosti státní a městské policie nebo informace z oblasti prevence, ale doufá, že jí nový web pomůže i při odhalování trestné činnosti a pátrání po pachatelích. A to díky tipům, které může veřejnost zasílat i anonymně.

Město Jesenice má logo JESENICE. Už ne složitý městský znak, ale jednoduché a moderní logo bude jak na listinách, tak při propagaci používat město Jesenice. Poprvé ho občanům představilo při vánočním koncertu 11. prosince a premiérově ho použilo na letošním novoročním přání. Brzy také bude zdobit interiér kulturního domu.